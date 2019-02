Brabantse voetballers voelen vertrouwen van Premier League-legendes Frank Lampard en Paul Scholes

Van trainers als Alfons Groenedijk en Wil Boessen, naar Paul Scholes. Dat is nogal een overgang. Dat beseft Tilburger Gevaro Nepomuceno maar al te goed. De Brabander schrok er wel van toen hij hoorde dat Paul Scholes de nieuwe manager van Oldham Athletic zou worden. “We hoorden wel het een en ander in de wandelgangen”, zegt Nepomuceno vanuit Engeland. “En dan is het ineens officieel, dat is toch wel een verandering.”

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Speciaal

Kelle Roos uit Rijkevoort heeft dit seizoen te maken met Frank Lampard, al is de doelman het sinds hij in Engeland keept wel een beetje gewend om met grote namen te werken. “Natuurlijk is het extra speciaal dat hij voor de groep staat. Maar bij PEC Zwolle staat nu Jaap Stam voor de groep, die is in Engeland even groot als Frank Lampard.”

Roos en Nepomuceno zijn eigenlijk niet echt onder de indruk geweest van de voormalig Premier League-sterren. “Het is natuurlijk heel speciaal, maar om eerlijk te zijn was het belangrijkste voor mij dat hij mijn kwaliteiten zag en dat is volgens mij wel gelukt”, zegt Roos. Nepomuceno heeft sinds januari te maken met Scholes. De Tilburger geeft aan dat hij de eerste dag onder de indruk was van het feit dat Scholes, goed voor 499 wedstrijden bij Manchester United, zijn trainer was. “Maar nu is het gewoon mijn trainer. Niet meer en niet minder”, zegt de 26-jarige vleugelspeler nu.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Gevaro Nepomuceno (blauw shirt) in duel (foto: VI Images).

Boost

De beginnend trainer heeft veel vertrouwen in de Tilburger en dat spreekt hij ook uit. “Hij gebruikt me als buitenspeler en als linksback. Scholes vertelde me laatst nog dat mijn spel hem doet denken aan Ryan Giggs in de tijd dat zij samen speelden. En als ik als linksback acteer, vindt hij me op Patrice Evra lijken en hij heeft al gezegd dat ik de beste linksback van de competitie ben.” Om vergeleken te worden met zulke Premier League-sterren doet Nepomuceno goed. “Het geeft je toch een bepaalde boost als zo iemand dat zegt.”

Ook Lampard heeft vertrouwen in Roos. Na een lange strijd onder de lat heeft de doelman uit Rijkevoort nu het vertrouwen gewonnen van 106-voudig international. “We kregen veel goals tegen en ik heb duidelijk naar de manager uitgesproken dat ik klaar was voor een basisplaats. Uiteindelijk heb ik me door hard te werken en goed te spelen in bekerwedstrijden bewezen. Het gaat nu voortvarend en ik keep nu acht wedstrijden op rij, maar ik heb geen tijd om comfortabel te zijn. Ik moet hard blijven werken om dit te behouden.”

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Roos en Nepomuceno geven beiden aan dat zowel Lampard als Scholes goede trainers zijn. Maar Roos merkt vooral veel van de status van dienst van Lampard. “Er loopt meermaals een bodyguard bij hem omdat hij anders niet over straat kan. Maar zo is de cultuur in Engeland. Jong en oud willen nog met hem op de foto of een praatje maken.”

Nepomuceno is vooral verbaasd over de voetbalkwaliteiten van Scholes. “Soms traint hij nog mee en dan zie je hem gaan. Wow. Je ziet meteen dat hij exceptionele kwaliteiten heeft, nog altijd.”