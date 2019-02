Primera overvallen, dader (14) opgepakt door agenten in burger

De Primera in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is donderdagmiddag overvallen. Volgens een Burgernetmelding zou een 14-jarige jongen met een mes het gedaan hebben.

De dader is aangehouden. Agenten in burger zagen hem rennen op straat en pakten hem op. Hij is meegenomen naar het bureau om verhoord te worden. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is en of de jongen buit heeft gemaakt.