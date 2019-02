Klaas 'Klopp' Wels twee jaar langer bij TOP Oss en daarmee doet de club iets bijzonders

Afgelopen week liet Wels nog desgevraagd weten dat beide partijen in gesprek waren over de toekomst van de trainer. Dat vond Wels al een goed teken, want volgens hem zouden er geen gesprekken zijn als de club niet met hem verder wilde. En zelf wilde Wels dat maar al te graag.

Klaas Klopp

Bij de spelers van TOP Oss kreeg de trainer afgelopen seizoen al de bijnaam 'Klaas Klopp', verwijzend naar de Duitser Jürgen Klopp die trainer is bij Liverpool. "Het is een bijzondere trainer", vertelde speler Lion Kaak afgelopen seizoen. "Hij is recht door zee. Dat is in de voetbalwereld soms het belangrijkste. Niet achter de rug blabla, maar zeggen waar het op staat." En je moet met hem mee, met zijn filosofie en visie. Doe je dat niet, dan rot je maar op."

Wels zelf is blij en trots dat zijn dienstverband minimaal twee jaar langer duurt. “Het is een compliment dat de clubleiding inziet dat wij als staf en als spelers op de goede weg zijn om ieder seizoen om een plekje in de Play-Offs te strijden. Het besef dat we structureel aan kunnen sluiten bij de middenmoot is er. En de club weet ook dat dit alleen kan door hard te werken", stelt Wels, die vanaf het seizoen 2017-2018 de scepter zwaait in Oss.

Daarvoor was de in Veghel geboren Wels al zeven jaar assistent-trainer bij de club uit Oss. Nu heeft hij dus een contract ondertekend tot de zomer van 2021. Directeur Peter Bijvelds maakt graag een uitzondering voor Wels. “Ik verleng de verbintenis van een trainer niet snel met twee jaar, maar ik maak Klaas al vijf jaar mee. Dus ik weet precies wat ik in huis heb."

TOP Oss-trainers door de jaren heen:

Hans de Koning 2005-2010

Dirk Heesen 2010-2012

Anton Janssen 2012-2013

Gert Aandewiel 2013-2014

Wil Boessen 2014-2015

Reinier Robbemond 2015-2016

François Gesthuizen 2016-2017

Klaas Wels 2017 - heden