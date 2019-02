Hoe is het nu met Maud, die een jaar geleden haar eigen hotel opende

Hotel The Yard in Veghel is bijna jarig. In april is het precies een jaar geleden dat Maud Kanters haar eigen hotel opende. Vorig jaar rond deze tijd was het hotel nog lang geen hotel, maar een enorme bouwput. “Herrie, stof, bouwvakkers, geen trap en werken en nog eens werken.” De negen kamers die in een 19e -eeuwse pand werden gecreëerd, zorgden voor bergen werk en een enorme financiële investering. Maar: Maud heeft het gered!

'Waar begin je aan'

“Er waren natuurlijk mensen die zeiden ‘waar begin je aan’, maar ik wist het zeker dat ik dit wilde. En dan moet jet het ook doen.” Bij de start van het hotel had Kanters al redelijk wat ervaring in de hotellerie. “ik heb gewerkt bij Van der Valk en daar wel het klappen van de zweep geleerd.” In haar eigen hotel maakt ze inmiddels werkweken die liggen tussen de 80 en 100 uur. En, het hotel loopt goed. “Zeker doordeweeks is de bezettingsgraad uitstekend, we hebben nogal wat gasten die in Veghel moeten zijn bij bedrijven als de Jumbo en de Sligro.”





Maud's hotel is een succes en .. ze gaat uitbreiden





Proefslapen en uitbreiden

Het hotel ging een jaar geleden open met proefslapers. Via Omroep Brabant konden proefslapers zich melden voor een nachtje proefslapen bij Maud, met als tegenprestatie het hotel, het bed en het ontbijt beoordelen. “Ik heb duizenden reacties na die oproep gehad, het was enorm veel”, vertelt Kanters lachend. Die ook nog even de zakelijke mededeling doet dat het hotel gaat uitbreiden. “We gaan een oud pand aan de overkant verbouwen en daar komen dan ook kamers in.”