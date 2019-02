Michael van Gerwen dendert door in Premier League en veegt Rob Cross van het bord

Michael van Gerwen is na drie weken nog altijd foutloos in de Premier League. De darter uit Vlijmen was met maar liefst 7-2 te sterk voor Rob Cross, waarmee hij dus opnieuw niet verloor van de Engelsman in de Premier League.





Want vorig jaar speelde Van Gerwen drie keer tegen Cross, maar drie keer was ‘Mighty Mike’ de beste. Net als donderdagavond dus. Van Gerwen kwam goed uit de startblokken, alleen miste hij een kans op de bull en daarna nog op dubbel acht. Daardoor kon Cross eigenlijk de eerste leg pakken, maar ook de Engelsman miste. ‘Mighty Mike’ was daarna degene die via nota bene dubbel één de eerste leg pakte.

Nadat Cross ook in de tweede leg zoekende was, kreeg Van Gerwen de kans vanaf 100. En Van Gerwen zou Van Gerwen niet zijn als hij die kans niet met beide handen zou aangrijpen. En dus gooide de darter uit Vlijmen die 100-finish uit in twee pijlen. "Ik begon vandaag goed met aardige finishes", zegt Van Gerwen zelf na afloop voor de camera van Sky Sports. ‘Mighty Mike’ gooide nog niet eens zo hoog qua gemiddelde, maar Cross deed het nog minder waardoor de darter uit Vlijmen alleen in de eerste leg nog echt moeite had. Maar ook de derde leg ging vrij gemakkelijk naar Van Gerwen.

Slechtste wedstrijd

Leg vier gaf een goed beeld van de wedstrijd weer. Rob Cross moest 148 uitgooien om op het scorebord te komen, terwijl Van Gerwen al stond te wachten op een 88-finish. Ook dit ging weer uit voor de nummer één van de wereld. Daarmee werd er langzaamaan gedacht aan een zogeheten ‘whitewash’ waarbij de verliezende darter niet één leg wint. Van Gerwen zag ook dat Cross niet thuisgaf en geeft aan dat hij heel graag de whitewash wilde. "Ik denk dat Cross misschien wel zijn slechtste pot speelde van deze Premier League-jaargang. Maar ik maakte het mezelf uiteindelijk nog onnodig moeilijk door die dubbels te missen. Je wilt natuurlijk altijd winnen zonder een leg weg te geven. Als je bij de top zit moet je meedogenloos zijn, elke week weer. Het maakt me niet uit tegen wie ik sta."

Die gedachtes werden kracht bijgezet toen Van Gerwen ook de vijfde en zesde leg wist te winnen. Maar mede doordat Van Gerwen een aantal matchdarts mist, kon de Engelsman nog enigszins terugkomen in de wedstrijd. Cross komt nog terug tot 6-2 en kan zelfs nog een derde leg pakken, maar nadat hij op dubbel zestien mist, vindt Van Gerwen het na zeven gemiste matchdarts wel genoeg. Via dubbel vier pakte hij zijn zevende leg waarmee Van Gerwen dus na drie weken nog altijd foutloos is in de Premier League.