'Ze moest op de grond gaan liggen', gewapende overval op bloemenwinkel in AH XL in Eindhoven

Bloemenwinkel De Bloemist in Eindhoven is donderdagavond overvallen. Een man nam een onbekend geldbedrag mee. "Hij bedreigde mijn collega met een vuurwapen", vertelt een collega van het slachtoffer. De bloemenwinkel zit in de Albert Heijn XL in Winkelcentrum Woensel.

De man drong rond halfnegen de winkel binnen. "Hij zei dat ze de kassa leeg moest maken. Ook wilde hij het kluisje hebben", vertelt een medewerkster van De Bloemist. "Daarna dwong hij haar op de grond te gaan liggen." Of de man een echt wapen bij zich had, is niet bekend. De politie spreekt van een 'vuurwapen gelijkend voorwerp'.

Ze raakte tijdens de overval niet gewond. En het lijkt naar omstandigheden goed met haar te gaan. "We hebben haar nog niet gesproken, want ze is meteen door de politie meegenomen." De bloemenwinkel is nog open, omdat het in de Albert Heijn XL zit en die is nog open. "Maar we verkopen nu niets meer en staan met elkaar voor onze winkel."

Signalement

De verdachte zou een negroïde man van rond de 30 jaar oud zijn. Hij was zwart gekleed en had een petje op, ook had hij een zwarte tas bij zich. Hij ging er te voet vandoor.

Politie doet sporenonderzoek. Ook worden getuigen gehoord en er wordt gekeken naar bruikbare camerabeelden

Overval Primera

Eerder op de dag werd ook al de Primera in hetzelfde winkelcentrum overvallen. Een 14-jarige jongen is daarvoor aangehouden.