Huizen ontruimd na brand in woning in Tilburg: 'De vlammen slaan uit het dak'

De bewoners van het huis staan buiten en zijn ongedeerd. De bovenverdieping en een deel van de zolder staan in lichterlaaie. Met een hoogwerker probeert de brandweer van bovenaf het vuur te blussen. Het sein 'brand meester' is nog niet gegeven, maar het ziet ernaar uit dat de brand niet gaat overslaan op andere huizen. Wel zijn de naastgelegen huizen ontruimd omdat er behoorlijke rookschade is.

Volgens een buurtbewoner is het een flinke brand. "De vlammen slaan uit het dak", laat hij weten aan Omroep Brabant. "Ik denk dat er niets van het huis overblijft."

Stichting Salvage komt de schade opnemen. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

De bovenverdieping van het huis staat in lichterlaaie (foto: Toby de Kort)