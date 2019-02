Man gewond bij schietpartij in Helmond, politie 'zit met veel vragen'

Toen de politie rond halfdrie 's nachts aankwam bij het ziekenhuis was daar ook een 23-jarige bekende van het slachtoffer. Die gedroeg zich opgefokt en agressief. Hij bedreigde de agenten en wilde niet zeggen wie hij is.

De agenten vermoedden dat de man onder invloed was. Hij had meer dan duizend euro aan contant geld bij zich en munitie voor een vuurwapen. Hij is aangehouden.

Sporen

De politie heeft op en rond de Heistraat in het centrum van Helmond langdurig gezocht naar sporen. Onder meer bij een Chinees restaurant. "Maar uit niets bleek dat er in die omgeving is geschoten", laat een woordvoerder van de politie weten. "Niemand had ook wat gehoord."

Getuigen wordt gevraagd zich te melden. "Misschien zijn er mensen die 's nachts bijvoorbeeld schoten hebben gehoord in de buurt van het restaurant. Alle informatie is welkom."

De recherche gaat intussen door met onderzoek. "De gangen van het slachtoffer worden nagegaan en ook zijn vriend wordt verhoord."