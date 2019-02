Vrouw overleden bij ernstig ongeluk op A2 bij Best

BEST -

Een vrouw is vrijdagochtend rond zes uur om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Best. Dat bevestigt de politie. De automobiliste verloor de macht over het stuur en botste met haar auto tegen de vangrail, waardoor het voertuig is gaan tollen. De auto werd daarna aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer werd uit haar auto geslingerd en overleed ter plekke.