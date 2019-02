Vrouw overleden bij ernstig ongeluk op A2 bij Best, chaos op de weg

BEST -

Bij een ongeluk, vrijdagochtend rond zes uur op de A2 bij Best, is een vrouw om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. De auto van het slachtoffer is tegen de vangrail gebotst. Twee rijstroken zijn door het ongeluk dicht. Op de A2 richting Den Bosch is daardoor een flinke file ontstaan van meer dan een uur. Ook staat er op de A2 in de richting van Eindhoven een kijkersfile.