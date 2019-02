D-day in Nuenen: vrijdag valt de beslissing of er gefuseerd wordt met Eindhoven

Dat Provinciale Staten vrijdag een beslissing nemen, komt door het burgerinitiatief van actiecomité Nuenen Zelfstandig. Die kreeg met 14.85 handtekeningen het punt terug op de agenda van de provinciebestuurders.

Op straat blijven de meningen verdeeld. "Nuenen is en blijft Nuenen", zegt een voorbijganger. "Ik hoop dat we bij Eindhoven komen, ik vind het een mooie stad en ik kom er graag", vertelt een andere man.

Iedereen hoopt natuurlijk op een uitkomst die bij zijn of haar wensen past. Een oudere man denkt dat het feest is aan het eind van de middag. "Ik denk dat ze onderhand bij Provinciale Staten inzien dat het hier wel goed gaat."









En mocht Nuenen dan zelfstandig blijven, houden ze dan het hoofd wel boven water? Deze voorbijganger weet het wel: "De vuile was is nu weg, dus dat komt wel goed, ik heb er vertrouwen in." Als er dan toch gefuseerd moet worden, weten de tegenstanders van een fusie met Eindhoven met wie ze wel in zee willen. "Dan liever met Son en Breugel, Eindhoven is al groot zat."

Later vandaag meer over het debat in de Provinciale Staten over de mogelijke fusie van Nuenen met Eindhoven.