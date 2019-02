Meisje (14) aangerand in centrum Eindhoven, wie herkent de verdachte?

Een 14-jarig meisje is 1 augustus vorig jaar belaagd en aangerand door een jongen in het centrum van Eindhoven. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

Dat gebeurde bij winkelcentrum Piazza.

Wie herkent hem?

De verdachte is vastgelegd op beeld. Een foto is nu vrijgegeven. "We zijn naar hem op zoek", vertelt de politiewoordvoerder. "Wie herkent hem of weet waar we hem kunnen vinden?"