Basisschoolleerlingen kiezen zelf hun eigen directeur en die houdt van citroencake

Vol trots tekent Gerard de Ronde het contract. Vanaf nu is hij officieel de nieuwe directeur van de Juliana van Stolbergschool. En daar zijn Evy, Koen, Lena Lynn, Tygo en Jisse uit groep zeven blij mee, want zij hebben hem zelf gekozen. Tygo, voorzitter van de sollicitatiecommissie: "Ik mocht met een openingshamer op tafel slaan en zeggen dat de sollicitatie was geopend." Koen: "We hadden met z'n allen vragen bedacht en opgeschreven, zodat we die tijdens het gesprek konden stellen."

Bekijk hier de grappigste vragen die de kinderen tijdens het sollicitatiegesprek stelden. Onder het fragment gaat het verhaal verder.

Sjiek pak

Evy had ook zo haar wensen over het uiterlijk van de nieuwe directeur. "Bruin haar, een sjiek pak en het moet een man zijn."

De school zocht al een tijdje naar een nieuwe directeur, maar er kwamen heel weinig reacties binnen. "Wat nu?" Dat vroeg communicatieadviseur Daniëlle van Drongen zich af. "Hoe lokken we meer kandidaten? De slogan van onze school is: 'We zien onze kinderen'. Als we dat serieus nemen, dan moeten we onze leerlingen ook een rol geven in de sollicitatieprocedure."

Met dit filmpje daagden de leerlingen kandidaten uit om te solliciteren:

Laat maar komen

In het filmpje waarschuwden de kinderen de sollicitanten al: 'In de laatste ronde komt u bij ons op gesprek'. En dat gebeurde dan ook. De schoolleiding deed de eerste selectie, maar de leerlingen hadden een stem in de laatste ronde. De kersverse directeur was daar niet extra zenuwachtig door. Gerard de Ronde: "Nee, ik dacht laat maar komen. Ik heb nog nooit van collega's gehoord dat een sollicitatiegesprek zo verloopt, maar ik vind het super. Het gaat tenslotte om de kinderen."

Maar soms was het wel lastig. "Op een gegeven moment kreeg ik een puzzel met allerlei stukjes. En daar moest ik binnen een minuut woorden van maken. Dat vond ik moeilijk." Hij vervolgt trots: "Maar ik heb het gehaald!"

Ook doorstond hij de vragen van de kindercommissie glansrijk. Koen: "Ja, het lijkt mij een hele leuke directeur. Hij is heel erg netjes en hij heeft wel humor." Klasgenootje Evy vult aan: "Ja, wij zijn tevreden."