Stichting ‘Rolerisuit’ met twee volle touringcarbussen naar rechtszaak in Den Bosch

Dat gaat naar Den Bosch toe en in dit geval met twee volle bussen. De stichting Rolerisuit uit Breda die al dertig jaar mensen met een handicap een leuke dag wil bezorgen, is boos. Met hulp van vrijwilligers trekt de stichting er regelmatig met grote bussen op uit. Ook de chauffeurs die de bus besturen doen dat op vrijwillige basis. En volgens de regels mag dat niet meer.

De vrijwilligers zijn geen officieel chauffeur, maar zouden omdat ze aan zogenoemd besloten busvervoer doen als werknemers moeten worden uitbetaald. De stichting Rolerisuit is het daar niet mee eens omdat zij een vrijwilligersorganisatie is en stapte naar de rechter. Ook zouden door de extra kosten minder uitstapjes gemaakt kunnen worden.

Vrijdag diende bij het gerechtshof in Den Bosch het hoger beroep. Rolerisuit werd daarbij gesteund door onder meer een groep vrijwilligers en de bewoners van woonzorgcentrum Huize Raffy. De bewoners gaan regelmatig op stap met de stichting.

















De andere partij in deze zaak is de stichting FSO, die toeziet op naleving van de cao in het besloten busvervoer. Bij de rechter in Breda kreeg de stichting Rolerisuit ongelijk.

Speciale bussen

Al sinds 1987 vervoert Rolerisuit duizenden mensen in het westen van de provincie die door ziekte of een handicap niet of nauwelijks de deur uit komen. Dat doet de stichting met drie speciaal ingerichte bussen. Tot 2013 verliep dat allemaal zonder problemen, tot de Inspectie Leefomgeving en Transport ineens liet weten dat de stichting daarvoor een speciale vergunning nodig heeft.

Het hof in Den Bosch doet waarschijnlijk over zes weken uitspraak.