Moet de 'groene wijkagent' nou wel of niet het groene casino met een wapen te lijf?

Zware criminelen die ’s nachts in de bossen een gevaarlijk en winstgevend spel spelen. Dames met labradors die veranderen in een kenau als ze hun hond moeten aanlijnen. Het zijn zaken waar toezichthouders (boa’s) in de natuur dagelijks mee geconfronteerd worden. Daarom is het van groot belang dat boa’s beter opgeleid worden en in sommige gevallen bewapend worden.

Rolf Overdiep, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, hield vrijdag voor de leden van Provinciale Staten een hartstochtelijk pleidooi om meer aandacht te hebben voor boa’s en ze in sommige gevallen te bewapenen. De Statenleden zullen daar later een standpunt over innemen. Alle partijen vonden dat er iets moet gebeuren, maar of dat wapens moeten worden daar werd vrijdag het laatste woord niet over gezegd.

Maken dat je wegkomt

Gedeputeerde Johan van den Hout was helder: “Wij gaan boa’s niet met wapens uitrusten om zich ’s nachts te kunnen verdedigen. Ze zijn er niet om zware criminaliteit te bestrijden. Dat is iets voor de politie. Als je daar als boa mee geconfronteerd word moet je maken dat je weg komt”.

"Wij moeten niet met boa's in het gat springen dat de afgelopen jaren door politiek is afgebroken", aldus Van den Hout. Hij doelde op het opheffen van de veldpolitie.

Hagar Roijckers (GroenLinks) had gehoord dat sommige terreineigenaren aan jagers vragen om toezicht te houden. Daar had Van den Hout nog nooit van gehoord. "Als je dat hoort moet je meteen aangifte bij de politie doen, want dat is tegen de wet", aldus de gedeputeerde.

Groene wijkagenten, zo noemde Overdiep de boa’s. “Zij weten veel beter dan de politie wat er zich in het buitengebied afspeelt. Eén van de toezichthouders vertelde mij ooit dat hij goed contact had met de politie. Hij moest regelmatig een politie-auto uit de modder trekken”.

Samenwerking met politie moet beter

Volgens Overdiep moet de samenwerking met de politie beter. “Mensen die in het buitengebied wonen zullen bij problemen eerder naar de boa bellen die ze kennen en die het gebied goed kennen dan in de wachtrij van het politiebureau gaan staan”, aldus Overdiep.

Hij schetste de gevaren waarin de boa’s worden blootgesteld. Variërend van drugsdumpingen tot stropers. Overdiep: “Stropers zijn niet meer illegale jagers, dat zijn zware criminelen. Die doen ’s nachts wedstrijden wiens hond de meeste hazen vangt en de winnaar krijgt honderdduizend euro. Wij noemen dat het Groene Casino”.

“Onze organisatie zorgt voor een goede opleiding. Politiek en politie moeten voor de faciliteiten zorgen die de veiligheid verhogen”, aldus Overdiep.

De VVD, die deze bijeenkomst had aangevraagd, wil dat er actie wordt ondernomen. VVD’er Wilma Dirken: “Wij horen die verhalen over criminaliteit ook. De provincie is de werkgever van die boa’s. Wij moeten er voor zorgen dat die mensen na hun werk weer veilig bij hun gezin komen”.