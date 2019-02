Jop haalt als lobbyist miljoenen uit Europa naar Brabant: 'In elke gemeente zit wel geld uit de EU'

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan. Maar wat doet de provincie eigenlijk? Omroep Brabant vraagt zich dat in de aanloop naar de verkiezingen af. Deze keer gaan we de grens over. Want in Brussel wordt hard gelobbyd voor Brabantse invloed in de Europese politiek, en om EU-geld richting het noorden te krijgen.

Niet alleen in de Bosatlas ligt Brabant tussen Zeeland en Limburg ingeklemd. Ook het kantoor van provincielobbyist Jop van Unnik grenst aan dat van onze west- en oosterbuur. Hij huist samen met de andere provincies in een kantoor in de Europese wijk in Brussel. Op het bureau van Van Unnik, die drie keer per week vanuit Roosendaal naar de Europese hoofdstad afreist, staan rood-wit-geblokte vlaggetjes. Want ja, 'het gevoel van hier' is ook in Brussel aanwezig.

Sigaren en achterkamertjes

Bij lobbyisten denk je al snel aan mannen met grote sigaren in achterkamertjes. Maar dat is niet hoe het leven van Van Unnik in de Europese hoofdstad eruitziet. "Haha, Nee. Ik rook geen sigaar en er zijn ook geen achterkamertjes. Wij zijn ook gewoon een overheidsorganisatie. Ik werk namens de provincie Brabant. Wat we doen is transparant."

De dagen van Van Unnik bestaan vooral uit praten, heel veel praten. Niet in achterkamertjes. Wel in vergaderzalen en Brusselse kantoren. "Er is veel beleid en wetgeving rond regionale thema's waar de EU iets over te zeggen heeft. Denk aan dingen als natuurbeleid, landbouwbeleid, maar ook als het gaat om de regionale economie. Daar proberen we invloed op uit te oefenen."

Om deze belangen te verdedigen trekt Van Unnik ook veel op met andere regio's met vergelijkbare belangen: "Beieren in Duitsland, Vlaanderen en ook bijvoorbeeld Lombardije in Italië." Brabant staat in de Europese gangen vooral bekend als innovator, legt Van Unnik uit. "We hebben een redelijk uniek profiel, we halen als een van de weinige regio's tweederde van ons budget uit de innovatiepot."

100 miljoen

Daarnaast probeert Van Unnik geld uit Europese potjes voor Brabant te veroveren: "Brussel heeft behoorlijk wat fondsen voor regio's. Daar maakt Brabant ook veel gebruik van. In bijna elke gemeente en buurt zit wel geld uit de EU."

Jop scant elke dag dat hij in Brussel zit de verschillende EU-programma's en projecten af op zoek naar nieuwe fondsen en mogelijkheden. Die informatie speelt hij door naar mensen in zijn netwerk. "Stel dat er een belangrijk onderwerp is voor Brabant wat speelt. Dan signaleren we dat en dan vraag ik in Brabant concreet aan mensen om hier naartoe te komen."

Dat gaat om niet misselijke bedragen. Zo ging er de afgelopen jaren bijvoorbeeld 21 miljoen euro naar de herinrichting van De Heuvel in Tilburg en kwam er een lening van 100 miljoen voor het Amphia Ziekenhuis in Breda. Maar er zijn ook veel kleinere projecten die met Europees geld gefinancierd worden. Van een boer die duurzame varkensstallen aanlegt tot de ontwikkeling van een zonneauto op de TU.

Brexit

En dan is er nog die grote donkere wolk die sinds een jaar boven Europa en Brussel hangt, de Brexit. "Ik merk het allereerst in mijn persoonlijke leven. Er zijn dagelijks Britse collega's die afscheid nemen. Ik heb ook een collega gehad die zei dat hij al een ander paspoort had aangevraagd."

Maar de Brexit zal natuurlijk ook effect hebben op Brabant. "Ik vind het moeilijk om te zeggen of het goed of slecht is voor de stem van Brabant. Brabantse bedrijven exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Voor hen is het natuurlijk lastig. Maar er zijn ook juist bedrijven die er kansen in zien."