Andy Marcelissen daagt Rico Verhoeven uit voor potje kickboksen: ‘Heb hem knock-out geslagen'

Andy Marcelissen is van veel markten thuis. De man uit Raamsdonksveer heeft het in deze periode druk als tonprater en in een van zijn buuts speelt hij een kickbokser. En die kickbokser kruiste deze week de degens met niemand minder dan kickboksgigant Rico Verhoeven uit Halsteren.

Marcelissen en Verhoeven waren deze week te gast bij een ondernemersbijeenkomst in Brabant. Het kwam tot een ontmoeting. Daarvan plaatste Marcelissen een grappige video op Facebook.

Muhammad Ali is er niets bij

In de video vertelt Verhoeven dat hij in Marcelissen een nieuwe uitdager heeft gevonden. Vervolgens zien we de tonprater met levensgrote handschoenen klaarstaan, dansend op zijn voorvoeten als Muhammad Ali in zijn beste dagen.

Daarna houdt de video op. Heeft Marcelissen Rico verslagen? “Ja. Ik heb hem knock-out geslagen natuurlijk”, lacht de komiek.

Bekijk de video: