NAC-spits Mitchell te Vrede is weer terug en is gretig: 'Ik voelde me machteloos de afgelopen tijd'

Gretig oogt Te Vrede tijdens de afsluitende training van NAC in aanloop naar het duel met FC Groningen. De spits coacht, schreeuwt en zwoegt zelfs tijdens een klein en kort partijtje. "Dat is niet anders dan anders", stelt Te Vrede na die training. "Ik wil altijd winnen en de jongens op scherp zetten."

NAC-trainer Mitchell van der Gaag liet zijn tevredenheid blijken na afloop. Zijn eerste keuze is weer fit, maar men moet niet gaan denken dat Te Vrede het tij in zijn eentje kan keren. "Hij is sinds deze week weer aangesloten. Dat ging iedere dag goed, zonder reactie. We moeten het alleen niet alleen aan hem ophangen. Hij is er een maand uit geweest. We moeten het met z'n allen doen."

Bekijk de video en lees verder.

Moeilijke tijd

Te Vrede miste in totaal vier wedstrijden en voelde zich gedurende die tijd machteloos, zo geeft de aanvaller te kennen. "Ik zat zelf in een goede fase met een aantal goals. Ik ging steeds beter spelen. Maar deze blessure kwam echt op een verkeerd moment. Het was echt klote om dan meteen in de eerste wedstrijd uit te vallen. Uiteindelijk voel je je wel machteloos."

Na het goede nieuws omtrent de inzetbaarheid van Mitchell te Vrede, was er ook nog wat minder nieuws te melden vanaf het trainingscomplex in Zundert. Mitchell van der Gaag heeft deze week voor het eerst hard ingegrepen. Na het duel met De Graafschap had hij met zijn selectie nog een gesprek over bepaalde afspraken en volgens de trainer van NAC is Mikhail Rosheuvel die afspraken niet nagekomen. "Daarom is hij om disciplinaire redenen geschorst", zegt Van der Gaag.

Tekst gaat verder onder de tweet.

NAC in de eredivisie

"Dat is allereerst natuurlijk vervelend voor Rosheuvel zelf, maar de afspraken waren duidelijk. We moeten met z'n allen bezig zijn met het doel om NAC in de eredivisie te houden." Volgens Van der Gaag voldeed Rosheuvel niet aan die standaard en vond hij dat de buitenspeler te veel met zichzelf bezig was. “We zijn met een team bezig. Als iemand daar een andere mening over heeft: prima. Maar dat kunnen wij op dit moment niet gebruiken.”

Maandag gaan Rosheuvel en de technische staf samen zitten, maar de focus ligt nu volgens Van der Gaag op de wedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen.