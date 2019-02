VDL in Eindhoven: meer winst, meer omzet en meer banen in 2018

VDL in Eindhoven groeide in 2018 fors.

EINDHOVEN -

Industrieel familiebedrijf VDL in Eindhoven heeft in 2018 de winst, de omzet en het aantal banen zien stijgen. De nettowinst nam met 16 procent toe, van 153 miljoen in 2017 naar 178 miljoen vorig jaar. De omzet steeg met 18 procent van dik 5 miljard euro naar bijna 6 miljard euro en de werkgelegenheid groeide met 771 banen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van VDL die vrijdag bekend werden gemaakt.