Tilburg Trappers vieren 80-jarig jubileum met bijzondere wedstrijd

Direct na de wedstrijd zat de sfeer er bij de legendes goed in. "Het was echt een succes, met alle oude bekenden spelen", aldus Rody Jacobs, terwijl hij zijn eerste biertje achterover slaat. De legende met nummer 18 haalt zijn schaatsen niet wekelijks meer uit het vet. "Ik heb van de week met het derde meegedaan om de roest eraf te schaatsen", lacht hij.

Scheidsrechter om op te janken

Rugnummer 18 wordt niet meer uitgegeven, die is voor Jacobs. Het geeft aan wat voor legendes er rondlopen. Ze hebben een goede wedstrijd gehad. "Zelfs de scheids zag het goed", zegt Cas van den Broek, routinier sinds 1969. "Normaal heb je altijd een scheidsrechter om op te janken."

Bekijk de video en lees daarna verder.

Dit jaar is het eerste team al kampioen. Drie wedstrijden moeten er nog worden gespeeld, maar de titel is veilig. Tijd voor de legends dus om zich niet te laten kennen. "We willen niet voor elkaar onder doen, dus gas erop", zegt Ron van Gestel, tevens scheidend voorzitter.

Opening wedstrijd

De wedstrijd werd feestelijk geopend met het presenteren van beide teams. De spelers kwamen een voor een uit een spelersboog met rook.