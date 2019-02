Bomvolle speeldag Keuken Kampioen Divisie: vijf Brabantse clubs in actie [LIVE]

De zes Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

Vijf Brabantse clubs komen vanavond in actie tijdens de 26ste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Waar FC Den Bosch probeert het goede gevoel terug te krijgen, staat er voor Helmond Sport een kelderkraker op het programma. Volg alles hieronder live.

TUSSENSTANDEN:

FC Den Bosch - MVV 0-1

Er waren nog geen drie minuten gespeeld of Den Bosch had al weer een domper te verwerken. Een goede aanval van MVV werd uiteindelijk afgemaakt door Anthony van den Hurk.

FC Twente - FC Eindhoven 0-0

Eindhoven houdt het eerste kwartier goed uit in Enschede. De ploeg van Nascimento was dicht bij de openingstreffer via aanvoerder Branco van den Boomen.

RKC - FC Volendam 0-0

De ploeg van Fred Grim presteert net wat beter dan FC Eindhoven en haalde vier overwinningen uit de laatste vijf wedstrijden. Vorige week werd er op eigen veld verloren van Almere City FC.

Jong PSV - Roda JC 0-0

Mohammed Ihattaren kan vanavond zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie maken. Het 17-jarige supertalent maakte al minuten in de eredivisie voor het grote PSV, maar mag zijn kwaliteiten wellicht vanavond tonen op een niveautje lager. Hij begint op de bank bij Jong PSV, dat net als FC Eindhoven tien punten wist te behalen uit de laatste vijf duels.

Helmond Sport - Jong AZ 0-0

Een krakertje onderin de Keuken Kampioen Divisie. Nummer negentien Helmond Sport neemt het op tegen nummer achttien Jong AZ. De ploeg van Rob Alflen veroverde nog geen enkel punt in de derde periode, terwijl de tegenstander van vanavond al wel vier punten wist te behalen.