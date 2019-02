Titel nog verder weg voor verliezend FC Den Bosch, FC Eindhoven verliest in extremis van FC Twente

FC Den Bosch had al vier wedstrijden op rij niet gewonnen en daar is een vijfde wedstrijd bijgekomen. De ploeg van Wil Boessen verloor op eigen veld van MVV, waardoor de titel nog verder uit zicht lijkt. FC Eindhoven kreeg op bezoek bij Twente bij een 0-0 stand in de allerlaatste minuut een penalty tegen, die thuisploeg wist te benutten.

FC Den Bosch - MVV 1-2

Er waren nog geen drie minuten gespeeld of Den Bosch kreeg al weer een domper te verwerken. Een goede aanval van MVV werd uiteindelijk afgemaakt door Anthony van den Hurk. In het vervolg van de eerste helft had de ploeg van Wil Boessen het moeilijk met de nummer zeven van de eerste divisie. Den Bosch kreeg nog een paar kansjes, waarbij een kopbal op de lat nog voor het meeste gevaar zorgde.

Beltrame kopte Den Bosch een paar minuten na de rust op gelijke hoogte. De thuisploeg kwam goed uit de kleedkamer en had op voorsprong moeten komen, maar Oulad Omar schoot op de paal. Lang had Den Bosch niks te vrezen van MVV, maar uit het niets kwamen de bezoekers op voorsprong. Opnieuw was het Anthony van den Hurk die Den Bosch pijn deed. Den Bosch probeerde nog de gelijkmaker te forceren, maar dat lukte niet en dus leed de ploeg van Wil Boessen de derde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden.

FC Twente - FC Eindhoven 1-0

Eindhoven houdt het eerste kwartier goed uit in Enschede. De ploeg van Nascimento was dicht bij de openingstreffer via aanvoerder Branco van den Boomen. Niet veel later klonk er een golf van opluchting door de Grolsch Veste. De thuisploeg mocht van geluk spreken dat Eindhoven niet op voorsprong kwam. Een aanval over veel schijven werd uiteindelijk bijna ingegleden door Kabangu. Twente-doelman Drommel kon ternauwernood redden.

Twente was beter in het tweede bedrijf en was een aantal keer dicht bij de bevrijdende openigstreffer. FC Eindhoven kon in de tweede helft amper gevaar stichten, maar na tachtig minuten had het zomaar 0-1 kunnen zijn voor de bezoekers. Een corner werd gevaarlijk ingedraaid, maar ging aan alles en iedereen voorbij. De wedstrijd leek doelpuntloos te eindigen, tot FC Twente in de 94ste minuut een penalty kreeg. Aitor benutte dit buitenkansje, waardoor Eindhoven alsnog als verliezer van het veld stapte.

RKC - FC Volendam 3-3

Er viel lang niks te genieten in Waalwijk, tot het moment dat Emile Hansson uit mocht halen rond de rand van het zestienmeter gebied. De Noorse huurling van Feyenoord schoot zeer fraai raak. Een paar minuten later konden de RKC-supporters opnieuw juichen en opnieuw was het een fraaie goal. Hansson ging voorbij zijn tegenstander en gaf voor op Dylan Seys. De Belg dacht niet na en haalde verwoestend uit: 2-0. Diep in de blessuretijd van de eerste helft maakte Volendam de aansluitingstreffer.

Na een uur spelen moest RKC met een man minder, nadat verdediger Melle Meulensteen de bal met de hand tegenhield in het zestienmetergebied. De penalty werd benut door Boy Deul en dus was de 2-0 voorsprong van RKC helemaal weggepoetst door Volendam.

Fred Grim greep in en bracht na zeventig minuten Darren Maatsen. De snelle aanvaller stond nog geen twintig seconde in het veld of hij had al gescoord. RKC kwam dus met een man minder op voorsprong. Lang konden de Waalwijkers niet genieten van de voorsprong, want Cas Peters zette Volendam met zijn tweede van de avond opnieuw op gelijke hoogte. Daar bleef het bij en dus pakte RKC een punt met een man minder.

Jong PSV - Roda JC 2-2

Met hoofdcoach Mark van Bommel als aandachtig toeschouwer op de tribune begon Jong PSV aan de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het eerste halfuur leverde geen kansen op. In de 40ste minuut kwam Roda op voorsprong. Mario Engels schoot een strafschop binnen. Het was het eerste schot op doel van de Limburgers. Armando Obispo veroorzaakte de penalty, die wel heel makkelijk gegeven werd. Het stond 0-1 bij rust.

Mohammed Ihattaren kwam na rust in de ploeg. De middenvelder had vier minuten nodig om op fraaie wijze de 1-1 te maken. In de 66ste minuut kopte Zakaria Aboukhlal de thuisploeg uit een vrije trap van Ihattaren op voorsprong. Ihattaren leek de man of the match te worden, maar in extremis kwam Roda via invaller Richard Jensen langszij.

Helmond Sport - Jong AZ 1-3

Jong AZ kreeg al wat kansjes, maar na 28 minuten was het dan wel raak. Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel kon de inzet van Tijjani Reijnders niet stoppen, waardoor de ploeg van Alflen opnieuw tegen een achterstand aan moest kijken. Even later ging Helmond Sport-verdediger Bart Meijers in de fout. De huurling van NAC leverde de bal zo in, waarna Jong AZ de kans goed uitspeelde. Opnieuw was het Reijnders als eindstation.

Er waren nog geen twee minuten gespeeld na de thee en de vraag is wat trainer Alflen daarin heeft gedaan. Al snel kwam Helmond Sport terug in de wedstrijd, maar kort daarna kreeg verdediger Maikel Verkoelen een rode kaart. Even later besliste Reijnders de wedstrijd in het voordeel van Jong AZ. De jonge aanvaller complementeerde zijn hattrick.