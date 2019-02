Ontkurkte champagne, maar ook teleurstelling in Nuenen nu fusie niet doorgaat

Dat laatste geldt zeker niet voor Gerda Hekker van het Comité Zelfstandig Nuenen. Daar werd vrijdagmiddag de champagne ontkurkt en ging het confettikanon af. “We zijn d’r vanaf. De democratie heeft gesproken”, aldus Hekker. “In het begin dacht ik: ik ga niet praten in woorden als 'trots’, maar eigenlijk ben ik toch wel trots op wat we als Nuenen hebben bereikt.”

Bekijk de video en lees verder

Vasthouden aan SP-standpunt

Hein Kranen, fractievoorzitter van de SP in Nuenen, neemt het vooral op voor zijn partijgenoten in Provinciale Staten. Die fractie was eerst vóór de fusie, twijfelde later en stemde uiteindelijk tegen. "Ach", zegt Kranen, "de SP is nooit van plan geweest voor te stemmen. Die wilde altijd vasthouden aan het programmastandpunt dat een gedwongen fusie niet aan de orde zou zijn."

LEES OOK: Fusie Nuenen en Eindhoven definitief van de baan

Daar heeft het lange tijd toch niet op geleken. "De SP wilde gedeputeerde Spierings een charmante oplossing bieden om die heilloze weg te verlaten. Maar ze bleef maar vasthouden aan haar standpunt. Ze was net een grammofoon die bleef hangen", aldus Kranen.

Feest in de kroeg

De tegenstanders in Nuenen vieren vrijdagavond in een plaatselijk café samen feest. Daar is burgemeester Maarten Houben niet bij. "Daar zal de champagne ontkurkt worden, maar ik vind het geen feestdag. Er zijn alleen verliezers", zegt hij.

Bekijk de video en lees verder





Maar zo zien veel Nuenenaren het niet, die zien vooral winnaars. “Dit is zalig, echt zalig. Dit is zeker weten een feestje waard”, aldus een inwoner. Een andere man die het nieuws net hoort, lijkt verbaasd: “Is ie van de baan? Dan slaap ik weer gerust! Kijk eens rond naar dit dorpje, dat zou dan van ons worden afgenomen. Dat is toch vreselijk. Dat moet je toch niet willen.”

Zijn dan alle inwoners blij dat er geen fusie komt? Zeker niet. “Ik zelf was er wel voor om door Eindhoven ingelijfd te worden. Het is wel een beetje een teleurstelling”, reageert een vrouw. “Het zijn geen goede berichten die we horen over het bestuur van Nuenen.”

Problemen oplossen

Gevraagd naar hoe het nu verder moet is burgemeester Houben duidelijk. "Wij hebben de laatste jaren niet meegepraat in het overleg van Eindhoven met de buurgemeenten omdat die fusie boven ons hoofd hing. Ondertussen werd duidelijk dat er vooral een bestuurskrachtprobleem is in dat stedelijk gebied. Wat mij betreft gaan we vanaf maandag proberen om samen dat probleem op te lossen want een sterk stedelijk gebied is van groot belang voor de brainportregio".