Automobilist ramt pomp, flinke ravage bij tankstation aan A58

De pomp is vernield en de bestuurder van de auto is lichtgewond. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht en wordt daar onderzocht. De auto raakte ook een vrachtwagen die bij het tankstation stond. Wat er precies is gebeurd en waarom de automobilist tegen een van de pompen is aangereden is nog onduidelijk. Het tankstation is afgesloten.





