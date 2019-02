Stafford vastgebonden aan paal en achtergelaten in Maarheeze, politie zoekt eigenaar van hond

De politie is op zoek naar de eigenaar van de viervoeter. De Stafford is wit en heeft enkele bruine vlekken.

De hond is meegenomen naar het bureau, waar opvang is geregeld voor het dier. De politie roept op Facebook de eigenaar op zich te melden. Mensen die weten wie de eigenaar is kunnen dat anoniem doorgeven via 0800-7000.

Het vastbinden en achterlaten van een hond is strafbaar.