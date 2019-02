Eerste G-damesteam van Nederland trapt af in Veldhoven: 'Het is een historische dag'

Waar aan de ene kant acht fanatieke vrouwen over het veld dartelen, staan tegenover hen een aantal bonkige mannen. Het is niet helemaal eerlijk te noemen, maar de vrouwen doen het vooral voor het plezier. Na de wedstrijd wordt dat duidelijk. "We staan vandaag voor het eerst samen op het veld", benadrukt Suzanne Brok. Zij nam het initiatief om het allereerste Nederlandse vrouwenteam te creëren in het G-voetbal. "Ik ben vooral trots."

Bekijk de video en lees daarna verder.





Eerste Europese toernooi

Splinternieuw is het team dus, maar in mei staan ze al op hun eerste Europese toernooi, het Special Olympics European 8-a-side Football Tournament. Dat toernooi wordt gespeeld in Tilburg, bij SVG. "Dat is spannend, maar wel heel leuk", zegt Suzanne.

"We zijn natuurlijk niet van het hoogste niveau, maar dat maakt ook niet uit", besluit Peter Balmakers, coördinator van het G-voetbal bij SVG.

'Historische dag'

De KNVB zet zich al jaren in voor de ondersteuning van het G-voetbal in Nederland. Vandaar dat er ook bezoek was van Hans Visser. Hij zit in de werkcommissie van het landelijke G-voetbal. "Prachtig om te zien. Ze speelden ook echt goed. Het is een historische dag."