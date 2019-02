Groot, groter, grootst: enorme windmolenbladen van 60 meter lang arriveren in Moerdijk

"Dit blijven altijd speciale projecten, want dit is ook een speciale lading", vertelt Rob van de Wal van transportbedrijf Van der Vlist uit Moerdijk. Het bedrijf is toegespitst op het vervoer van grote en zware goederen, maar zaterdag keken ze toch even hun ogen uit.

"Het is een uitdagend project. We praten toch nog steeds over bladen van zestig meter lang. Het is altijd wel nodig om daar goede, noodzakelijke maatregelen voor te treffen."

Grootste windmolenpark van Nederland

De bladen zijn bedoeld voor het windpark Wieringermeer, in de gemeente Hollands Kroon. Met 99 windmolens wordt daar het grootste windmolenpark op land in Nederland gebouwd. Via Moerdijk komen alle windmolenbladen het land binnen.

Zaterdag zijn de eerste dertig bladen het land opgetakeld, maar er moeten nog veel meer komen. "In totaal brengen we minimaal 150 van deze bladen naar Wieringermeer", zegt Van de Wal.

'Waar staan lantaarnpalen?'

Vervolgens wordt het nog een uitdaging om alle windmolenbladen van zestig meter lang over de weg naar Noord-Holland te rijden. "Ja, dat vergt best wel wat voorbereidingen", vertelt de manager van het transportbedrijf.

"Uiteraard is het wel van belang dat je goed uitkijkt waar de lantaarnpalen staan en of het laad- en losadres ook wel goed toegankelijk is. En welke route neem ik? We kijken of we obstakels tegenkomen en als die er zijn, moeten ze weggehaald worden."

Zeilschip zonder zeilen

De enorme vracht van zaterdag werd overigens op een bijzondere manier het land in gebracht: met een zeilschip zonder zeilen. De E-Ship 1 of Flettnerschip zoals het vrachtschip wordt genoemd, laat zich voortduwen door de wind en maakt gebruikt van langwerpige cilinders.

"Ja, het is een heel speciaal schip wat ik ook niet dagelijks zie", zegt Van de Wal. "Dit wordt puur ingezet voor het vervoer van windmolendelen. Het maakt gebruik van een speciale techniek. Dat levert een flinke energiebesparing op. Dus dat is wel uniek."

In totaal werden er zaterdag dertig windmolenbladen van het schip afgetakeld en dat gebeurde op de volgende manier: