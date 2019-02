Sjef Posterplakker van Bavaria gaat weer de mist in, Papgat in Son!?

Papgat in Son, maar Son heet geen Papgat met Carnaval (Foto: Jan Peels).

SON -

Bavaria wilde zo graag zijn fout herstellen, maar nu doet ze het weer. In diverse plaatsen in Brabant waren vorige week carnavalsposters opgedoken van de bierbrouwer waarbij dorpen de verkeerde carnavalsnaam hadden. In Son hing wel de goede poster, maar nu heeft Sjef Posterplakker daar de verkeerde opgehangen.