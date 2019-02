NAC is niet bezig met De Graafschap: 'Hoorde pas na afloop dat ze hadden gewonnen'

"Ik ben daar persoonlijk niet echt mee bezig", antwoordt spits Mitchell te Vrede op de vraag of zijn ploeg extra motivatie haalde uit het nieuws dat de concurrent punten had gepakt. "Ik heb er op een gegeven moment niks van meegekregen. Ik was sowieso gemotiveerd aangezien ik weken op de bank heb gezeten."

Trainer Mitchell van der Gaag gaf aan dat hij na de wedstrijd het resultaat van De Graafschap hoorde. "Dan komt die klap wel dubbel zo hard aan", zegt de trainer die met NAC dit kalenderjaar nog niet wist te winnen. Van der Gaag sprak na afloop van opnieuw een teleurstellend resultaat. "De druk was redelijk hoog, maar daar zijn we goed mee omgegaan."

Extra zuur

Ook aanvoerder Menno Koch kreeg niet mee dat De Graafschap met 0-3 had gewonnen. "Als ik er nu aan denk heb ik wel wat in de verte gehoord, maar ik heb er niet echt aandacht aan besteed. Achteraf hoor je het dan. Dat maakt het extra zuur dat je maar één punt pakt."

De achterstand van NAC bedraagt nu vier punten op de nummer zeventien, De Graafschap, en dus stapelen de problemen zich op voor de Bredase club. "We moeten naar onze eigen wedstrijd kijken", zegt Te Vrede. "Of zij nou hadden verloren of niet, ik ben niet blij met het gelijke spel."

Van der Gaag houdt ondanks de tegenslagen nog altijd vertrouwen in zijn ploeg en het feit dat NAC zich zal gaan handhaven. "De creatieve jongens komen weer terug, Mitchell te Vrede is weer terug. We hebben het vandaag niet af laten weten op inzet. Daar begint het mee. En ik heb vandaag en vorige week tegen Ajax een aantal momenten gezien waar we verder mee kunnen. Dus wat dat betreft houd ik er vertrouwen in."

