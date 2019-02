Willem Mandigers gooit eerste negendarter in zijn carrière: 'Zelfs tijdens training nooit gelukt'

"In principe kan ik er niet echt blij mee zijn", zegt Mandigers eerlijk als hij aan de telefoon komt vanuit Slowakije. "Ik baal wel van de uitschakeling, het is een leermoment. Vrijdag haalde ik nog de halve finale, nu was het voortijdig klaar. Zonde."

Unieke negendarter

Toch gaat deze wedstrijd de boeken voor Mandigers. Met twee keer de maximale score mocht de darter voorzichtig denken aan een negendarter. "Maar eigenlijk was ik er toen nog niet echt mee bezig. Het ging ook allemaal heel vlug. Toen ik hem gooide stond ik wel even te juichen."

"Ik wist echter ook, het is pas de 3-2 en ik moet er vier hebben om te winnen. Ik probeerde mijn focus weer te pakken, maar dat was wel lastig." Ook omdat er omgeroepen werd dat Mandigers een negendarter had gegooid. "Ik snap het wel. Voor de organisatie is zoiets ook mooi, het is toch uniek. Het was de eerste negendarter op dit toernooi. Maar volgende keer mogen ze dat na mijn wedstrijd omroepen."

'De eerste ooit'

Bij de finalewedstrijden draaien de camera's in Slowakije, tijdens de wedstrijd waarin Mandigers de negendarter gooide was dat niet het geval. "Dat is nu inderdaad wel jammer. Het is toch mijn eerste negendarter ooit." En dan heeft Mandigers het niet over zijn eerste in een officiële wedstrijd. "Nee, gewoon helemaal de eerste. Zelfs tijdens een training is het me nooit eerder gelukt."

Dat Mandigers juist nu zo'n prestatie neerzet is niet gek. "De vorm is goed. Het is een mooi jaar, hopelijk kan ik nog wat mooie dingen laten zien." Het volgende toernooi is over twee weken, tijdens carnaval zijn er geen toernooien. Of Mandigers de pijlen dan ook laat voor wat het is en zich meerdere dagen in het feestgedruis mengt? "Nee, ik ben niet zo'n fan van carnaval. Ik ga één dag mee. En dan ga ik me voorbereiden op het Isle of Man-toernooi."

