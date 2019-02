Dode man (63) in flat in Oss is mogelijk slachtoffer van overval

Een familielid - die de man bezocht omdat de familie geen contact met hem kon krijgen - vond het slachtoffer en waarschuwde de politie. Het familielid gaf aan dat er mogelijk was ingebroken. De politie geeft aan dat daar inderdaad aanwijzingen voor zijn.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Veel onduidelijkheid

Wanneer de man precies is gestorven, is niet duidelijk. "We spreken daarom graag met mensen die het slachtoffer kennen en hem mogelijk de afgelopen dagen nog hebben gezien of gesproken", laat een politiewoordvoerder weten.

"We komen ook graag in contact met mensen die vrijdag of zaterdag in of in de buurt van de flat iets verdachts hebben gezien. In het bijzonder op de tiende verdieping waar de man woonde, bij de lift of de trap."