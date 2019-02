Huis van adjudant Pim van Pezerikkengat geel en paars geschilderd: 'Het is een beetje traditie'

In een ochtendje was het gepiept. Van een hagelwitte gevel naar een geel met paarse. Adjudant Pim van het Pezerikkengat (Hilvarenbeek) woont de komende twee weken in een nogal kleurrijk huis. Familie en vrienden hebben zaterdag zijn voorgevel in de carnavalskleuren van het dorp geschilderd.

“Ik vind het heel erg leuk”, laat Pim van den Borne weten. “Het is een beetje traditie. Dit is nu de derde keer.” Het huis aan de Paardenstraat werd in 2007 voor het eerst onder handen genomen. De schoonvader van Pim was toen prins. De tweede keer was het neefje van zijn schoonvader prins.

Toen de 32-jarige Pim onthuld werd als adjudant, liet schoonvader Johan al meteen weten dat hij dezelfde behandeling zou krijgen. “Hij stond zaterdagochtend vooraan om alles te regelen en te lachen. Die heeft het helemaal naar zijn zin gehad.”

Zoontje wilde helpen

Met een man of zes zijn ze zaterdag om negen uur begonnen, rond twaalf uur waren ze klaar. “Mijn vriendin en zoontje vinden het ook helemaal leuk. Vooral mijn zoontje van twee vindt het geweldig. Het was een uitdaging om hem bij de verf weg te houden, want hij wilde meehelpen.”

Pim en zijn vriendin kochten het huis twee jaar geleden over van hun (schoon)ouders. “We wilden de voorgevel toch nog schilderen, dus het is helemaal prima. Ze hebben eerst ook netjes gevraagd of het mocht.”

Buurman wil ook

De zaterdag na carnaval komt dezelfde groep weer om het huis te schilderen. Of bevalt het de adjudant wel zo? “Ja, ik heb nog heel even getwijfeld, maar we gaan toch voor eens iets bescheidener kleurtje.”

De geverfde woning valt niet alleen bij Pim in de smaak. Zijn buurman, eigenaar van Sportcafé de Verandering, vroeg meteen of hij nog wat verf over had. Hij hult zijn café binnenkort ook in het geel met paars.