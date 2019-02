Huis in Oss zwaar beschadigd na explosie: 'Wat is het volgende, een granaat?'

Door de explosie, die rond halfdrie plaatsvond, sprongen ruiten. De voordeur is verwoest, kozijnen zijn kapot en ook in de hal is de schade volgens getuigen groot.

Granaat

"Van eieren naar een baksteen en van een baksteen naar vuurwerk... Wat is het volgende, een granaat?", zo vroeg de bewoner zich af tegenover de gewaarschuwde agenten.

De politie doet onderzoek.

Behoorlijk druk op crimineel vlak

De afgelopen drie maanden is het bepaald niet veilig in Oss, gezien de meerdere autobranden, schiet- en steekpartijen, een ontvoering en een bom voor de deur. De politie benadrukt dat er weinig verbanden zijn tussen deze zaken, maar erkent dat het op crimineel vlak behoorlijk druk is in Oss.

Eind vorig jaar riep burgemeester Wobine Buijs een deel van volkswijk Schadewijk vanwege herhaaldelijke problemen zelfs aan tot veiligheidsrisicogebied.

Historicus Gerard Rooijakkers spreekt van 'een proces dat al langer bezig is en dat zich onttrekt aan ons oog en dat van justitie'. "Wij zien alleen het eindstadium: intimidatie en afrekenen. Vooral burgers hebben daar heel veel last van.”