Man op brute wijze beroofd van dure jas en schoenen na avondje stappen

Er is nog niemand aangehouden. (Foto: ANP)

Een 18-jarige man uit Tilburg is op gewelddadige wijze beroofd van zijn jas en schoenen na een avondje stappen. Dit gebeurde op zondagmorgen rond zes uur op het Pieter Vreedeplein.

Het slachtoffer was met twee vrienden op stap geweest, toen hij door drie jongens werd aangesproken. Ze trokken aan zijn jas en werkten hem ter hoogte van de bioscoop tegen de grond. Het slachtoffer werd getrapt en geslagen.

Getinte daders

Vervolgens gingen de drie jongens ervandoor met zijn dure groene Parajumper-jas en zijn Valentino-schoenen.

Ze renden weg richting de Magazijnstraat. Het zou volgens de politie gaan om drie getinte daders.

Bloedneus

De aangevallen man is nagekeken in een ambulance. Hij had door de klappen op zijn gezicht een bloedneus opgelopen. De politie doet onderzoek.