Lijnbus schept fietsster in Werkendam, slachtoffer raakt zwaargewond

Een lijnbus en fietsster zijn zondagmiddag met elkaar gebotst in Werkendam. De fietsster is zwaargewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond twee uur op De Tol in Werkendam.

Trauma-arts

Een arts, die met een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk was gebracht, begeleidde het slachtoffer in de ambulance. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.

De Tol is afgesloten voor onderzoek door verkeersspecialisten van de politie.