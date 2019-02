Meisjes op scooter gewond na aanrijding met motor in Eindhoven

Twee meisjes die samen op een scooter zaten, zijn zondagavond gewond geraakt bij een ongeluk. Ze kwamen in botsing met een motorrijder op de kruising van de Van Oldenbarneveltlaan met de Eisenhowerlaan in Eindhoven.

Een meisje is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Ze zou last hebben van haar benen en nek- en rugklachten hebben. Volgens een omstander werd ze in een vacuümmatras gelegd. Dit is een opgeblazen matras, waar een slachtoffer als het ware inzakt. Op deze manier kan de gewonde niet meer bewegen en veilig worden vervoerd.

Het andere meisje is nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De motorrijder is volgens de getuige niet gewond geraakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.