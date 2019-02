Brand in Bredase Kaarsenfabriek onder controle, brandweer aan het nablussen

In de loods van de Bredase Kaarsenfabriek is zondagavond brand uitgebroken. Er komt veel rook vrij. Er zijn drie brandweerwagens en een hoogwerker aanwezig aan de Franse Akker.

De brandweer kreeg de melding rond acht uur. De brand is in een loods van zo'n 25 tot 40 meter. Omdat er veel kaarsvet in de loods aanwezig is, is de brandweer bang dat de brand erger wordt.

Buurtbewoners

Buurtbewoners zouden last kunnen hebben van de rook. Veiligheidsregio adviseert om de ramen en deuren dan te sluiten.