Man met vuurwapen overvalt cafetaria in Baarle-Nassau, geld buitgemaakt

Cafetaria ’t Engeltje aan het Sint Annaplein in Baarle-Nassau is zondagavond overvallen. Een man met een bivakmuts op kwam rond negen uur de friettent binnen en dreigde met een vuurwapen. Hij ging ervandoor met de inhoud van de kassa.

Het is niet bekend hoeveel geld de overvaller precies heeft buitgemaakt. Hij zou bij een tweede dader achter op de scooter zijn gesprongen. Diegene zou voor het gemeentehuis hebben gestaan en reed op een donkere scooter, meldt een politiewoordvoerder.

De overvaller is volgens de politie een ‘forse man’. Hij is rond de 1,80 meter en droeg een zwarte broek. Hij had een legergroen gestreepte trui aan en een blauwe sporttas bij zich.