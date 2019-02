Auto zanger Jeffrey Heesen in brand gestoken: 'Godzijdank is het bij de auto gebleven'

De auto van zanger Jeffrey Heesen is zondagnacht aan de Maximiliaan van Oostenrijkstraat in Oss in brand gestoken. Dit bevestigt de zanger. Hij gaat er niet vanuit dat het om een gerichte actie gaat. De politie meldde de autobrand eerder maandagochtend al. De auto van Heesen ging rond halfvier in vlammen op. "Godzijdank is het bij de auto gebleven en is de brand niet doorgeslagen", zegt de zanger.

Heesen werd om vier uur wakker gebeld door zijn buurvrouw. Ze vertelde hem dat zijn auto in lichterlaaie stond . "We lagen pas net in bed, want ik had een optreden gehad", vertelt hij. "De rolluiken waren dicht dus we hadden zelf niks gemerkt. Ook niet van de politie die ons wakker probeerde te krijgen." Toen Heesen zijn uitgebrande auto zag, kon hij zijn ogen niet geloven.

"Vervolgens hebben we met de politie om tafel gezeten. En uit dat gesprek bleek wel dat het een nieuwe hype in Oss is om auto's in brand te steken. Nu ben ik het slachtoffer."

Heesen gaat niet uit van een doelbewuste actie. "Ik ben maar een simpele zanger", zegt hij. De zanger had de auto twee jaar. "En ik was er wel weg mee", zegt hij. "Maar het belangrijkste is dat het alleen gaat om materiële schade. Een auto is te vervangen."

Een tweede wagen liep volgens de politie door de brand ook schade op. Heesen geeft aan dat dat zijn 'zakelijke auto' was. Hij moet voor de komende periode dus even een oplossing zoeken qua vervoer. "Ik ben niet specifiek een feestartiest, maar ik heb nu in de carnavalsperiode wel veel optredens. Geen auto is dus niet handig."

Focus op concert

De zanger wil zich ondanks wat er zondagnacht is gebeurd, niet laten afleiden van waar het volgens hem momenteel echt om draait: zijn concert op 13 april in Uden.

"Ik ben een jongen van afspraak en tijd. En juist voor dit concert en in verband met mijn nieuwe single had ik vandaag een behoorlijk aantal afspraken staan. Die heb ik nu helaas moeten afbellen."

Vaker autobranden

Er zijn de laatste tijd in Oss meerdere auto’s uitgebrand. Zo was het dinsdagnacht nog raak aan de Oijenseweg.

De politie vraagt getuigen die meer weten over de autobrand van zondagnacht of over eerdere autobranden om dit melden.