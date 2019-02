Tom regelt invalidentoilet zodat vriend Joris die in een rolstoel zit mee kan carnavallen

Van je vrienden moet je het hebben. Dat geldt zeker voor Bredanaar Joris. Hij lijdt aan een progressieve vorm van MS en zit in een rolstoel. Dat maakt het voor hem lastig om carnaval te vieren. Veel kroegen beschikken namelijk niet over een invalidentoilet. Zijn vrienden lieten het er niet bij zitten en regelden zelf een invalidentoilet, zodat Joris gewoon met hen kan meegaan.

Vorig jaar moest Joris vanwege het gebrek aan invalidentoiletten in de Bredase binnenstad het carnaval met zijn vrienden aan zich voorbij laten gaan. "Toen hebben we nog geprobeerd dit via de gemeente te spelen, maar dat is niet gelukt", vertelt Tom Cosijn. "Toen zei Joris: laat maar zitten."

Tikkie

Dit jaar wilden de vrienden een nieuwe poging doen om met zijn allen carnaval te vieren. "We bekeken wat de gemeente zou hebben geregeld voor invaliden, maar er was eigenlijk niks", vertelt Joris. "Ik zag het weer gebeuren dat ik carnaval aan me voorbij zou moeten laten gaan..."

Dat wilde de vriendengroep koste wat het kost voorkomen. Cosijn besloot het heft in eigen hand te nemen. Hij is betrokken bij het organiseren van verschillende evenementen en huurde in die hoedanigheid ook al eens een invalidentoilet.

"Ik heb 'mijn' toiletleverancier gebeld en gezegd: zet dat toilet hier maar weg. Vervolgens heb ik een tikkie gestuurd in mijn vriendengroep en in overleg met café De Bruine Pij - onze stamkroeg - en de Bredase carnavalsvereniging hebben we de vergunning geregeld. We hebben het gewoon gedaan!"

Bruine Pij

Het invalidentoilet wordt geplaatst op het Kerkplein, naast De Bruine Pij. Met dank aan een andere goede vriend. "Ik ken Egon, de eigenaar van café De Bruine Pij, al sinds de middelbare school", legt Cosijn uit.

Het toilet is overigens niet alleen voor Joris bestemd. Ook andere rolstoelers kunnen er tijdens carnaval terecht. "De portier bij De Bruine Pij krijgt de sleutel."

Drie dagen bijkomen

En dus mag het carnaval voor Joris en zijn vrienden beginnen. "Van een dag carnaval moet Joris drie dagen bijkomen", vertelt Cosijn. "Maar dat heeft hij er graag voor over."

Joris noemt de gevonden oplossing voor zijn wc-probleem 'geniaal'. "Mijn vrienden zijn echt gouden mannen, ik ga alles op alles zetten om er tijdens carnaval vol tegenaan te gaan!"