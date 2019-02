Brabant maakt zich op voor carnaval, hoe bereid jij je voor? [FOTO'S]

De fanatieke feestvierders kleden hun huis aan met carnaval. In Breda is zelfs een balkon verbouwd en in carnavalsthema gehuld. Lampjes, poppen en andere tierelantijntjes trekken de aandacht van de buurt. Christel, de dochter van de fanatieke versierder, laat weten trots te zijn. "Mijn kinderen en ik vinden het echt hartstikke leuk dat mijn moeder dit doet."









Het mooiste balkon van Breda (foto: Christel Wouters)

In de Haagse Beemden heeft iemand zijn hele huis versierd.





Bij Bunker Tattoo in Breda kunnen die-hard carnavallers een narrentattoo laten zetten.

De Bossche Draak is er ook helemaal klaar voor. Maandagochtend kreeg 'ie zijn Oeteldonkse sjaaltje om.

Vestdijk

Op de Vestdijk in Eindhoven worden de eerste rijplaten voor de carnavalsoptocht maandagochtend neergelegd. Het is een tijdelijke maatregel die nodig is omdat de werkzaamheden aan de straat uitlopen. De gemeente had bedacht om tijdelijk asfalt te leggen, maar daar kwam bezwaar op vanuit de gemeenteraad: het zou te duur zijn voor 'een paar uurtjes carnavallen'. Daarom is er met de tijdelijke rijplaten gekozen voor de 'goedkopere' oplossing: het kost 23.000 euro.

Simone heeft de sanseveria's al voor het raam staan.. en zingt daar vrolijk het bijbehorende lied bij.