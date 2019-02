Man uit Roosendaal mishandelt en berooft plaatsgenoot met wie hij een conflict heeft

Agenten hebben in Roosendaal een 40-jarige man opgepakt. Hij zou zondagavond op de Boulevard een 43-jarige plaatsgenoot hebben mishandeld en beroofd. De twee waren bekenden van elkaar en hadden een financieel conflict. De verdachte nam de telefoon van de ander mee.

Het slachtoffer had een hoofdwond en heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau. Daarna is hij met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.

De 40-jarige verdachte werd opgepakt in zijn eigen woning in de wijk Kalsdonk. Agenten hebben daar een smartphone in beslag genomen.