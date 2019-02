Man doodde zijn vrouw met bruut geweld en deed alsof het een overval was: dertien jaar celstraf

Een man uit Wernhout is maandag veroordeeld tot dertien jaar cel omdat hij eind maart vorig jaar zijn vrouw om het leven bracht. Dit deed hij in hun huis, met bruut geweld. Tegen de man was achttien jaar cel geëist.

De man had zelf de politie gebeld. Hij vertelde de agenten dat hij overvallen was toen hij spullen in de afvalcontainer wilde gooien. In het huis ontdekten de agenten vervolgens het lichaam van de 46-jarige vrouw.

Op het hoofd geslagen en gewurgd

Op kleren van de man vonden rechercheurs bloedsporen van zijn echtgenote. Hij had de kleren verstopt achter het voorpaneel van een inbouwtoilet. Ook op de slippers die hij droeg, bleken haar bloedsporen te zitten.

De 48-jarige Wernhouter heeft bekend dat hij zijn vrouw op het hoofd sloeg en dat hij haar wurgde met een elektriciteitssnoer. De rechter stelde vast dat hij haar ook meerdere keren heeft gestoken.

De rechter vindt moord echter niet bewezen, omdat niet duidelijk is in welke volgorde en in welk tijdsbestek alles plaatsvond. Daardoor is niet duidelijk of de man tijd had om na te denken over wat hij deed.

Bruut geweld

De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij zulk bruut geweld heeft gebruikt en dat hij zijn vrouw om het leven bracht terwijl hun dochter boven lag te slapen en hun zoon ieder moment kon thuiskomen.

"Hij heeft door zijn daad zijn kinderen hun moeder ontnomen. Hun vertrouwde omgeving is hiermee ineens weggevallen en ze zijn ondergebracht bij andere gezinnen."

Bij het bepalen van de straf woog de rechter mee dat de man probeerde de politie te misleiden door een overval in scène te zetten.