Zeven plekken in Tilburg waar duizenden arbeidsmigranten kunnen wonen

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft maandagmiddag zeven plekken bekendgemaakt waar mogelijk een groot aantal arbeidsmigranten komt te wonen. Het college noemt de locaties ‘kansrijk’. Een voorbeeld van zo’n locatie is de Dongenseweg 67 waar de gemeente wil onderzoeken of hier een permanente woonvoorziening mogelijk gemaakt kan worden. Dit voor maximaal zevenhonderd arbeidsmigranten.

Andere plekken die het college van B&W aanmerkt als 'kansrijk' voor de huisvesting van arbeidsmigranten zijn:

De Dr. Hub van Doorneweg 81-99 en het daarnaast gelegen onbebouwde stuk grond van de gemeente. Bestaande panden op het bedrijventerrein daar zouden moeten worden verbouwd en daar zouden dan maximaal zevenhonderdvijftig arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden.

De Broekhovenseweg 136a waar 25 arbeidsmigranten gehuisvest zouden kunnen worden voor een periode van maximaal vijf jaar.

De bovenverdieping van een pand aan de Ringbaan Oost 102 waar zo’n honderdvijftig arbeidsmigranten voor een periode van tien jaar zouden kunnen wonen.

De Ringbaan Noord 81 voor de huisvesting van zo’n honderd tot honderdvijftig arbeidsmigranten, vooralsnog voor een periode van tien jaar.

De Bundersestraat 30 waar 128 arbeidsmigranten in zogenoemde mobile homes gehuisvest zouden kunnen worden

De Schoorstraat 63a in Udenhout waar veertien seizoensarbeiders specifiek voor een aspergeboerderij gehuisvest zouden kunnen worden.









In totaal zoekt de gemeente Tilburg woonruimte voor 3600 tot 5000 arbeidsmigranten. Dit aantal maakte de gemeente al eerder bekend. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen waar de duizenden arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden. De locaties die door bedrijven en inwoners van Tilburg op verzoek van de gemeente zijn ingediend, voorzien in woonruimte voor bijna tweeduizend arbeidsmigranten.

Mensen die in de buurt wonen van de plekken die het college nu als 'kansrijk' heeft omschreven, worden maandag geïnformeerd door de gemeente. Ze krijgen een mail of brief met daarin een uitnodiging voor een informatieavond.





De informatieavonden worden gehouden vanaf 11 maart. De gemeente Tilburg hoopt voor de zomervakantie van de meeste locaties te weten of ze haalbaar zijn. Daarbij weegt voor de gemeente onder meer de mening van buurtbewoners maar ook de aanwezigheid van voldoende infrastructuur zoals wegen en parkeerplaatsen.