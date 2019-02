Brand bij voormalige fabriek van Villaforte in Woudrichem: kantoor en loods afgebrand

WOUDRICHEM -

In de voormalige fabriek van Villaforte aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem is maandagmiddag brand uitgebroken. De loods aan de achterzijde van het kantoorgedeelte en het kantoor zijn compleet uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat de brand zou overslaan naar het naastgelegen pand. Nablussen kan nog flinke tijd duren.