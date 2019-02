Broers Loek en Joost voetballen al 20 jaar samen en scoren aan de lopende band

In Prinsenbeek en omstreken staan ze bekend als een dodelijk spitsenduo. Loek en Joost Schalk verzorgden afgelopen weekend de volledige doelpuntenproductie van Beek Vooruit tijdens de met 5-1 gewonnen wedstrijd met VV Hoeven. Vijf in totaal dus en dat is niet voor het eerst. Deel achttien in de rubriek ‘Stelletje Amateurs’.

Loek, goed voor drie treffers, en Joost, goed voor twee treffers tegen Hoeven, scoren gedurende het seizoen genoeg. We spraken met Loek Schalk en vroegen hem naar de opvallende doelpuntenproductie door de jaren heen.

Je gaat bijna denken dat jullie voor FC Schalk spelen in plaats van Beek Vooruit.

“Haha. Ik snap dat je dat denkt. Het is een cliché, maar zonder onze medespelers kunnen wij niet scoren. Dat is gewoon zo. We spelen dus ook gewoon voor Beek Vooruit. Maar ik kan niet ontkennen dat we een groot gedeelte van de doelpuntenproductie op ons nemen.”

Ik neem aan dat jullie elkaar blind kunnen vinden in het veld?

"Ja, we voelen elkaar goed aan. We spelen misschien al wel twintig jaar samen en ik weet precies hoe hij loopt en andersom ook. Ik merk het ook wel als hij er niet is en er iemand anders naast me staat. Dan is het toch even zoeken."

Loek over droom om ook samen met broer Alex (oud-NAC) te spelen: "Hij zal niet meteen een basisplek hebben hoor, hij speelt ons zomaar niet uit de basis."

Is er ook nog een onderlinge strijd tussen jullie?

“Altijd. Die strijd is er al jaren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel degene ben die vaak wint. Joost is ook meer van de assists. Ik denk dat als je de totale productie van doelpunten en assists bij elkaar optelt, we ongeveer op hetzelfde aantal komen. Vroeger kregen we nog wel eens ruzie daarover, nu is het elkaar vooral wat plagen als de een meer heeft gescoord dan de ander.”

Loek heeft de droom om ooit samen met broers Joost en Alex bij Beek Vooruit te spelen. Laatstgenoemde zullen de meeste nog kennen van NAC. Nu speelt Alex Schalk in de Zwitserse eerste divisie bij Servette FC.

Wordt het niet eens tijd om samen met jullie broer Alex te gaan spelen?

“Dat staat wel op de planning. Maar Alex zal dat pas doen als zijn profcarrière voorbij is. De intentie is er zeker om samen bij Beek Vooruit te gaan spelen. Maar Alex zal dan niet meteen een basisplek krijgen hoor. Hij speelt ons niet zomaar uit de basis en zal dan maar de bank warm moeten houden, haha."