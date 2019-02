Dankzij plastic platen kunnen de carnavalswagens zaterdag in Eindhoven gewoon over de Vestdijk

De tijdelijke rijplaten zijn nodig omdat het werk aan de Vestdijk is uitgelopen. Het deel tussen de Dommelstraat en Kanaalstraat/Ten Hagestraat is pas in april klaar. Als gevolg daarvan ligt de strook tussen de oude rijbaan en het nieuwe fietspad nog open.

Strook zand

De gemeente wilde op die strook zand tijdelijk asfalt aan laten leggen zodat de carnavalsoptocht door kon gaan, maar de gemeenteraad vond dat veel te duur en bovendien slecht voor het milieu. Het alternatief van kunststof rijplaten haalde het wel.

De tijdelijke rijplaten zorgen ervoor dat kijkers naar de Lampegatse optocht droge voeten houden, mocht het zaterdag gaan regenen. De praalwagens trekken over het oude asfalt van de Vestdijk.