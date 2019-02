Peperbus in Bergen op Zoom voor de 45e keer aangekleed voor de Vastenavend

De traditie waarbij de Peperbus wordt aangekleed stamt uit 1974, toen het motto van de Vastenavend 'H'aangekleed ga d'uit' was.

Roosendaalse klus

Om alle attributen aan de dik 62 meter hoge toren te hangen is er elk jaar weer een lange hijskraan nodig. In 1974 werd die klus geklaard door het Bergse bedrijf Hartman, dat later werd overgenomen door het eveneens Bergse bedrijf Coppens. Tot zover niets aan de hand. Maar in 1999 werd Coppens - en daarmee de aankleed-klus - op zijn beurt weer overgenomen door transport en kraanspecialist Heeren. Uit Roosendaal.









Zeker tijdens de carnavals- of Vastenavend-tijd geldt een ludieke rivaliteit tussen de beide steden. Toch is dat voor kraanmachinist - en Roosendaler - Pierre van de Zande van de Heeren Groep geen enkele belemmering: "Het is een hartstikke mooie klus. Zeker nu met het carnavalsmotto in Roosendaal: A’k jou nie aar."