Naaiatelier legt de laatste hand aan carnavalspakken: 'Het wordt nachtwerk'

Maandagmiddag werkt de Veldhovense aan een Eindhoven-pak: een pantalon met een colbert, gemaakt van een stof met een hele drukke print met alle hotspots van 't Lampegat erop. "Nou, daar zit wel een uurtje of vijftien in", vertelt ze. Het is het tiende pak dat ze maakt voor carnaval dit jaar. En ieder pak is anders. "Ik heb pakken voor dragqueens, daar ben ik ongeveer zes uur mee bezig. Maar ik heb ook het pak van Prins Carnaval in Geldrop gemaakt en daar ben ik zeker vijftig uur mee bezig geweest."

Helemaal alleen hoeft ze het niet te doen. Stagiaire Kim helpt fanatiek mee. Stress? Dat heeft ze niet. "We krijgen het wel af", zegt ze zelfverzekerd. "Maar het wordt wel nachtwerk."



Ook haar eigen pak maakt de naaister zelf. "Ik wil niet zo'n winkelpakje, om het zo maar even te zeggen", legt ze uit. "Zo kan ik precies maken wat ik zelf mooi vind." Een enorme jurk met meerdere laagjes ligt op de werkbank. Veren, kant en glitters. Voor honderden euro's aan stof. "Dit is echt goede kwaliteit. Niet zo'n jurkje waar iemand met een sigaret tegenaan loopt die je dan weg kan gooien."

Tot en met vrijdagochtend is het nog even aanpoten voor Diane en Kim. Daarna kunnen ze zelf gaan genieten van het feest. In hun zelfgemaakte pakken natuurlijk.