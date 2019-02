'Piep in het oor' bestrijden door de angst te lijf te gaan, blijkt verrassend goed te werken

Mensen die lijden aan tinnitus, ofwel een 'piep in het oor', zijn het beste af met een speciale behandeling in een zorgcentrum te Eindhoven. Patiënten met ernstige klachten blijken zoveel baat te hebben bij de therapie, dat deze nu in Europees verband wordt aanbevolen. De Universiteit Maastricht, die de behandelmethode ontwikkelde, maakte dat maandag bekend.

De succesvolle therapie wordt behalve bij Libra Revalidatie & Audiologie in Eindhoven, ook in het Limburgse Hoensbroek aangeboden. Tinnitus staat in de volksmond beter bekend als ‘de piep in het oor’ of oorsuizen. Overigens horen patiënten niet altijd een piep. Het waargenomen geluid varieert van het voortdurend ruisen van de zee tot overvliegende straaljagers.

In de medische wereld wordt al jaren gezocht naar een afdoende behandeling van tinnitus. “In het verleden is onderzoek gedaan naar het volume van het waargenomen geluid, in het toedienen van tegengeluid of in de persoonlijkheid van de patiënt”, vertelt Rilana Cima van de Universiteit Maastricht.

Volgens de onderzoeker bleek geen van die invalshoeken ook maar enig effect te hebben op tinnitusklachten of er een relatie mee te hebben. ”Momenteel bestaat de standaardbehandeling van tinnitus vooral uit geluidmaskeerders", aldus Cima. Maar volgens haar is dat slechts symptoombestrijding.

'Angstreactie uitdoven'

Een op de vijf mensen kan een vorm van oorsuizen waarnemen, maar in de meeste gevallen went het brein eraan en merkt iemand ‘de piep in het oor’ helemaal niet op. Een effect dat enigszins vergelijkbaar is met mensen die langs een drukke weg wonen en na verloop van tijd het achtergrondgeluid niet meer opmerken.

Als dit mechanisme echter niet goed werkt, kan het oorsuizen soms overgaan in ernstige tinnitusklachten. “Je kunt deze klachten vergelijken met chronische pijnklachten”, aldus Rilana Cima. “Een medische oorzaak is niet te vinden, dus qua behandeling kun je je beter richten op het dagelijks functioneren van mensen mét die klachten. Net als bij een spinnenfobie, is ook bij tinnitus sprake van een sterke angstreactie. Wij trainen mensen eigenlijk om die angstreactie uit te doven.”

Lange wachtlijst

Dat veel mensen last hebben van tinnitus blijkt wel uit de lange wachtlijst van het zorgcentrum in Eindhoven. Het kan voorkomen dat patiënten pas na acht maanden terecht kunnen bij het audiologisch centrum in Eindhoven voor een eerste behandeling. Vanaf januari valt de therapie binnen het basispakket van de zorgverzekering.